مسلسلات شهر رمضان 2022.. دينا الشربيني تتحدث عن دورها في مسلسل المشوار: شبهي في القوة والإصرار

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مسلسلات شهر رمضان 2022 ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، وبينها مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني، حيث تستعد دينا لخوض منافسة قوية في موسم مسلسلات رمضان 2022 خلال أيام، وتتعاون دينا الشربيني للمرة الثالثة من خلال مسلسل المشوار مع المخرج محمد ياسين ، ويقوم بتأليف العمل محمد فريد ومن إنتاج شركة Media Hub.

دوت الخليج

دينا الشربيني تتحدث عن مسلسل المشوار

وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن دورها في مسلسل المشوار المشارك في موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، وقالت: "أجسد دور ورد في مسلسل المشوار وهي شخصية تشبهني من حيث قوتها وإصرارها” .

وتابعت: “احببت العمل في مسلسل المشوار وذلك لأن الدراما الموجودة به مختلفة جدًا عن جميع أعمالي السابقة، وكل حلقة تجذبك للحلقة الجديدة، كما أن التعاون مع المخرج محمد ياسين أسعدني كثيرًا، حيث تعاونت معه قبل ذلك في مسلسل أفراح القبة ومسلسل موجة حارة، وبكل مرة أتحمس أكثر للتعاون معه مرة أخرى" .

قصة مسلسل المشوار في مسلسلات شهر رمضان 2022

وتدور أحداث مسلسل المشوار المشارك في موسم مسلسلات شهر رمضان عن «ماهر» محمد رمضان المتزوج من «ورد» دينا الشربيني، ويعملان معا في شركة المكس للملاحة في الإسكندرية، ويعيشان برفقة نجلهما «رحيم» في منزل خالته، ولكن تنقلب حياة ماهر وورد الهادئة رأسًا على عقب عندما يجد نفسه مطاردًا من الشرطة، بسبب قضية آثار .

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار، من بطولة الفنان محمد رمضان ، وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني ، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين .

قنوات عرض مسلسل المشوار في رمضان 2022

ويعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان حصريًا على قناة «DMC»، وكذلك عبر منصة «Watch it»، ومن المقرر الكشف عن قائمة قنوات عرض مسلسل المشوار الكاملة خلال الفترة المقبلة .