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إصابة الفنان عثمان محمد على بجلطة فى المخ

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تعرض الفنان عثمان محمد والد الفنانة سلوي محمد لجلطة في المخ دخل على أثرها المستشفى، وبعد إصابته تحول حسابه على فيس بوك إلى دفتر دعوات لدعاء لها بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة من وعكته الصحية.  

ومن دعوات أصدقائه عبر حسابه على فيس بوك: "تمنياتى القلبية بالشفاء العاجل للفنان القدير عثمان محمد حيث أصيب بجلطة بالمخ منذ يومين أرجو الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلاً بأذن الله دعواتكم، أدعو الله تعالى أن يرفع عنك أي ألم وأن تعود سريعًا لكل محبيك، دعوتكم بالشفاء العاجل وأن يمنحه الصحة والعافيه بإذن الله".

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عثمان محمد

عثمان محمد

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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