ورشة عمل حول برنامج اعتماد المواد القياسية بمعامل الرقابة الدوائية

عقدت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل بعنوان "برنامج اعتماد المواد القياسية"، وذلك للتأكد من توافر آلية اعتماد المواد القياسية المطلوبة للعمل الرقابي في معامل الرقابة الدوائية.

وصرحت الهيئة بأنه، خلال الورشة، تم مناقشة آليات الاعتماد بالبرنامج، والتعرف على مجموعات المواد القياسية المختلفة من أجل دعم صناعة الدواء بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية، وتوفير آلية اعتماد المواد القياسية المطلوبة للعمل الرقابي بمعامل الرقابة الدوائية، وتوفيرها بشكل مستمر بما يضمن سرعة استيفاء متطلبات تحليل العينات الرقابية، وبالتالي وصول دواء آمنا وفعالا للمريض المصري في أقصر مدة ممكنة، مع عدم إهدار موارد الشركات العاملة بقطاع الدواء بمصر من العملات النقدية.

يأتي ذلك في إطار سياسات حوكمة العمل الرقابي في مصر، ودعم وتشجيع الاستثمار الدوائي.