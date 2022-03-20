محافظ البحيرة يستقبل مفتي الديار المصرية لحضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني بكلية...

إستقبل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد شوقي علام - مفتي الديار المصرية، وذلك لحضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني ٢٠٢٢ م بعنوان "التطور التكنولوجي ودوره في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضوء الفقة والقانون" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور . حضر الإستقبال م/ حازم الأشموني - السكرتير العام للمحافظة واللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد .

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