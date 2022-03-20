وذكر حى ثان العامرية - فى بيان صحفى، اليوم الأحد - أن الحملة فى نطاق الحى أسفرت عن التحفظ على طن أرز و50 كجم، و110 كجم مسلى، مجهولة المصدر، وبدون مستندات، وتحرير 3 إنذارات لمحلات تدار بدون ترخيص، ومحضرين صحة مهنية، والتحفظ على عينات أغذية لتحليلها، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ورفع كافة الإشغالات وتسيير حركة المشاة، وسير السيارات.
وأشار البيان إلى تطهير وتعقيم، ديوان الحى بالكامل، ومنطقة إسكان الناصرية الجديدة، ومعهدين أزهريين، ومدرسة ووحدة صحية بنطاق الحى.
وأغلق حى أول المنتزه 10 محلات ومنشآت تجارية مخالفة، فضلا عن تحصيل غرامات فورية بقيمة 8 آلاف جنيه، والتحفظ وإزالة 60 حالة إشغال متنوعة.
وقام حى غرب خلال الحملات بغلق 15 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتحصيل غرامات بقيمة 29 ألفا و500 جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر وإغلاق 25 منشأة مخالفة بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.