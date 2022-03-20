التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر وإغلاق 25 منشأة مخالفة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة على الأسواق والمحلات والتجارية وكافة المنشآت لضبط السلع الغذائية الفاسدة، والمخالفات وفرض الانضباط والحفاظ على صحة المواطنين.





وذكر حى ثان العامرية - فى بيان صحفى، اليوم الأحد - أن الحملة فى نطاق الحى أسفرت عن التحفظ على طن أرز و50 كجم، و110 كجم مسلى، مجهولة المصدر، وبدون مستندات، وتحرير 3 إنذارات لمحلات تدار بدون ترخيص، ومحضرين صحة مهنية، والتحفظ على عينات أغذية لتحليلها، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ورفع كافة الإشغالات وتسيير حركة المشاة، وسير السيارات.

وأشار البيان إلى تطهير وتعقيم، ديوان الحى بالكامل، ومنطقة إسكان الناصرية الجديدة، ومعهدين أزهريين، ومدرسة ووحدة صحية بنطاق الحى.

وأغلق حى أول المنتزه 10 محلات ومنشآت تجارية مخالفة، فضلا عن تحصيل غرامات فورية بقيمة 8 آلاف جنيه، والتحفظ وإزالة 60 حالة إشغال متنوعة.

وقام حى غرب خلال الحملات بغلق 15 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتحصيل غرامات بقيمة 29 ألفا و500 جنيه.