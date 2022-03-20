جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ اعتبارا من اليوم، الأحد، وحتى يوم الأربعاء 6/4/2022، فى تسليم دفعة جديدة بعدد 14 عمارة تضم 336 وحدة سكنية من تسليمات مشروع دار مصر بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.





من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن العملاء الفائزين بالوحدات يقومون بالتوجه لبنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة الرئيسى بالتسعين الجنوبى، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم اليوم البدء فى تسليم وحدات العمارة 275، وسيتم تسليم وحدات العمارة 276، غداً الإثنين، ووحدات العمارة 245، بعد غدٍ الثلاثاء، ووحدات العمارة 244 يوم الأربعاء المقبل، ووحدات العمارة 247 يوم الخميس المقبل، ووحدات العمارة 248، يوم الأحد 27 مارس الجارى.. ثم باقى الوحدات تباعا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تسليم وحدات «دار مصر» فى القاهرة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.