وزير الأوقاف يشيد بجهود السعودية فى خدمة الحرمين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الأوقاف فى مؤتمر خدمات الحج والعمرة الذى سيعقد بجدة غدًا الإثنين.

وخلال اللقاء أشاد وزير الأوقاف بجهود السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين، وأهدى وزير الحج السعودى بعض إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، ومن بينها كتاب "الحج والعمرة مناسك وأسرار" لوزير الأوقاف المصرى، وكتاب "التيسير فى الحج"، وكتاب "الدولة مفهومها وتطورها"، وهو أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، كما أهداه مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

وكان اللقاء وديًّا ومثمرًا فى ضوء التعاون والعلاقات المتميزة بين جناحى الأمة مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة فى الظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، حفظهما الله قيادة وشعبًا، وأدام عليهما نعمه وأمنه وأمانه.