غداً.. قطع المياه عن مصر الجديدة والزيتون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أنه تم قطع المياه عن مناطق (عزبة مرسى خليل – مساكن الأميرية – الأميرية البلد - شارع الصحة ومتفرعاته – ميدان النعام) التابعة للزيتون، و(ميدان السباق ومتفرعاته – إسماعيل رمزی ومتفرعاته – شارع هارون ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته – روكسى ومتفرعاته – قصر البارون - السبع عمارات) بمصر الجديدة، اعتباراً من الساعة 10 صباح غدٍ الإثنين الموافق 21/3/2022، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بخط مياه الشرب قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه بالمناطق المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.