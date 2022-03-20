عاجل- تحويلات المصريين بالخارج تحقق أعلى معدل فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتى شهدت ارتفاعًا وصل إلى 72% فى الفترة بين 2015 إلى 2021.





وأوضح أن حجم التحويلات سجل فى 2021 مستوى غير مسبوق، حيث وصلت إلى 31.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار فى 2020 و26.8 مليار دولار فى عام 2019، ونحو 18.3 مليار دولار فى عام 2015.

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