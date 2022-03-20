بدء أعمال الصيانة بمنظومة الكلور فى محافظات القناة

جدة - نرمين السيد - أعلن عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بدء أعمال الصيانة الكاملة بمنظومة الكلور فى محطات المياه بإقليم محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لشهر رمضان ولإطالة عمرها الافتراضى والاستدامة فى العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.





وأكد عبد الحميد عصمت، فى بيان اليوم، الأحد، متابعته المستمرة لمراحل الاختبارات البيولوجية والبكتريولوجية الخاصة بالمياه بمجمع محطات مياه الشرب فى محافظات القناة، ومراقبة جميع عينات المياه ضمانًا لضبط الجودة المعملية، ومراحل أخذ عينات من المياه وتحليلها معمليًا وفحص العينات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، ومراحل دورة المياه داخل المحطات من المآخذ وحتى ضخها بالشبكات، مؤكداً على العملية الدورية لغسيل خطوط شبكات مياه الشرب شهريا بصفة منتظمة.

وأشار إلى أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من المنازل ودور العبادة والمقاهى والشبكات من مختلف المناطق فى محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار لـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة لمواطني إقليم القناة.

وأوضح أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب شهرياً بصفة منتظمة بحضور فريق الشبكة والمعمل والسلامة والصحة المهنية ومراقب صحة، وأشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث تم فتح محابس المياه وعمل محضر تضامنى بذلك، وتم أخذ عينات من كل شبكات مياه الشرب بمدن القناة للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها فى قرار وزارة الصحة.

وأضاف عبد الحميد عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.