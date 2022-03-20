ميكنة المستشفيات الجامعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أهم ملامح وأهداف مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتسهيل الخدمات على المريض، وتتبع الأصول والحفاظ عليها، والتحرر من العمل الورقى، والاستخدام الامثل للغرف، وتتبع معدات المستشفى، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات.

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