ضبط 1306 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط (1306) قضية تموينية متنوعة من بينهم ( 8 ) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 46 طن – 300000 بيضة) ، (5) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 7 طن) ، و (95) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 67 طن – 5503 عبوة – 54 إسطوانة) بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 120 طن – 5503 عبوة – 54 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها الآتى:-

دوت الخليج

ضبط 1306 قضية تموينية متنوعة بإجمالى مضبوطات أكثر من 46 طن و300000 بيضة

ضبط (10 طن "مكرونة - دقيق أبيض – زيت طعام – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (5 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 3 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة" ، 300 لفافة "قمر الدين") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (أكثر من 3 طن " مكرونة - أرز أبيض – بقوليات ") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3 طن مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (3 طن "جبن أبيض – زيت طعام – مسلى – مكرونة" ) بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 2 طن "سكر حر – أرز أبيض – دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (30 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (2740 عبوة سجائر متنوعة) بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

ضبط (40 إسطوانة بوتاجاز) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (بائع متجول) بمحافظة قنا.

ضبط (أكثر من 12 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

ضبط (أكثر من 7 طن "مسلى – مكرونة ") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (300000 "بيضة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ضبط (7 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (أكثر من 6 طن "سكر حر") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (5 طن "أرز أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (أكثر من 4 طن "سكر حر – مشروبات سريعة التحضير") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة أسوان) لتصرفه فى (أكثر من طن دقيق بلدى مدعم) ، وبيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (أكثر من 5 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء والإستيلاء على الدعم المقرر لها .. بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (أكثر من 4 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .. بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3 طن "سكر حر ") معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .. بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات) بمحافظة الغربية.

ضبط (قائد سيارة – بمحافظة الغربية) ، وبحوزته (2 طن زيت طعام) معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق .. بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (5 طن "أعلاف حيوانية ") معبأ داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .. بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.