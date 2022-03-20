غدًا.. تامر عاشور ضيف برنامج «صاحبة السعادة»

يحل المطرب المصري تامر عاشور، غدًا الإثنين ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس على فضائية «DMC» في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد ضيف برنامج صاحبة السعادة في حلقة غدًا الإثنين.

إسعاد يونس تروج لحلقة تامر عاشور ببرنامج «صاحبة السعادة»

وكشفت يونس عن ضيف حلقة الإثنين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان تامر عاشور وعلقت عليها قائلة: "حزين أو لسه مفركش؟ يبقى ماتنساش تتفرج على حلقة يوم الإثنين من صاحبة السعادة اللي ضيفها هيكون تامر عاشور الساعة ١١ على Dmc".

تامر عاشور يتألق بأغنية «تيجي نتراهن»

على الصعيد الآخر تألق الفنان تامر عاشور بأحدث أغانيه التي تحمل اسم «تيجي نتراهن» والتي طرحها مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «تيجي نتراهن»

وتقول كلمات أغنية «تيجي نتراهن» للمطرب تامر عاشور:

تيجى نتراهن إن هيجى اليوم وتقولى ان انتى ندمتى وان الدنيا هتخليكى تعرفى قيمتى حاولى تلاقى من دلوقتى ليومها كلام اعملى بس حساب قدّام انا حذّرتِك وابقى افتكرى انِّك صمّمتى

تيجى نتراهن انك راجعه وان ساعتها مش هتلاقى حجج تقوليها وانى هدور وشى يوميها علشان ازود على أوجاعك مليون وجعه

عينى فعينِك مش متضايقه إنى خلاص مش هبقا معاكى بالذات لما لقيتى ان انا بسهوله انساكى اه سايباني لكن عارفه بتخسرى مين طب كان ليه بقا دمع العين لو فعلا مابقاش فى ليا حنين جواكى

تيجى نتراهن انك راجعه وان ساعتها مش هتلاقى حجج تقوليها وانى هدور وشى يوميها علشان ازود على أوجاعك مليون وجعه

تامر عاشور ينعي الفنان والإعلامي إياد داود

هذا وقد نعى الفنان تامر عاشور، الفنان والإعلامي الراحل إياد داود، والذي رحل عن عالمنا منذ فترة قصيرة عن عمر يناهز 39 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر المطرب تامر عاشور، صورة إياد داود عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "إياد داود في ذمه الله.. ربنا يرحمه ويغفر له.. في الجنة بإذن الله.. دعواتكم".