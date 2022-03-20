/686865/التنسيقية-تكرم-25-من-أعضائها-لجهودهم-خلال-الفترة-الماضية

كرمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من أعضائها على جهودهم خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور ممثلين من مجلس الأمناء ولجنة المنسقين.

دوت الخليج

"التنسيقية" تكرم 25 من أعضائها لجهودهم خلال الفترة الماضية

ويخضع أعضاء التنسيقية لتقييمات أداء دورية لقياس مستوى تطور الأداء، والوقوف على مواطن القوة ونقاط الضعف، لتعظيم الاستفادة من توظيف مهاراتهم وفقًا لهذه التقييمات. وضمت قائمة المكرمين كلا من علاء مصطفى، أحمد رمزى ،عمرو عزت ،نور الشيخ ،أحمد البشبيشي، رشيدة دعبس، محمد الصعيدي، أحمد يحيى، معتز عبدالله، حسام رأفت، حازم هلال، مريم النجدي، مصطفى مسلم، أبرام عبد المسيح، أحمد الحمامصي، تقى حسين، مينا سنبل، كريم مجدي، إبراهيم رمضان، حسين صبيح، سليمان جمعة ، أنور إسماعيل، روحية جلال، عمرو عبدالعظيم ونيفين إسكندر.

ومن المقرر أن تنهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورش العمل الخاصة بالموسم الأول للمنتديات بمبادرة مكافحة الإدمان ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية"، اليوم الأحد ٢٠مارس.

هذا وتعقد الورشة بحضور سهى السعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، ويلتقي خلالها أسامة الرفاعي، عضو المنتديات، مع أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان" العضو الحكومي"، وأحمد سيد، معالج إدمان، ومايكل جابي، معالج نفسي، ودكتور فادي صفوت، طبيب نفسي وعضو الجمعية العالمية للإدمان الرقمي، وأسماء جويدة، طالبة جامعية ومدربة ميدانية في مكافحة الإدمان والتعاطي.

وتأتي تلك الورش حيث يلتقي المسئول عن المبادرة ومعه ممثل عن منتديات التنسيقية بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعن طلاب الجامعات، لمناقشتهم في القضية المطروحة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول لورقة عمل تحقق الهدف المطلوب.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" باعتبارها نتائج فاعليات الموسم الأول للمنتديات، والتي تتناول ٤ محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع".

ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.