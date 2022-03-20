/686863/رئيس-شركة-مياه-دمياط-يتفقد-مشروعات-المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة

تفقد المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، اليوم الاحد، سير الأعمال التنفيذية ومعدلات الانجاز للمشروعات القومية القائمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية ولجنة الاشراف والمركز الاعلامى بشركة مياه دمياط.

دوت الخليج و خلال جولته زار عددا من مشروعات " المد والتدعيم " لشبكات الصرف الصحى ، " الاحلال والتجديد " لشبكات مياه الشرب "خط مياه كفرشحاته – كفر سعد البلد " ، عداية الدفع الموجه بكفر سليمان بطريق دمياط - شربين . ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياة العاملين وأكد المهندس خالد خلال جولته على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياة العاملين والمواطنين على حد سواء والالتزام بالمعايير الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى الموضوع لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة. كما تفقد محطة مياه " البستان " (1400 ل/ ث) ترشيح مباشر ، محطة مياه " العدلية " (800ل/ث ) ترشيح مباشر ، مركز التدريب الاقليمى بمحطة مياه العدلية لمتابعة برنامج المسار الوظيفى للقيادات " مدير عام – مدير ادارة " الوحدة الرابعة . الكشف عن القيادات الادارية المستقبلية وأوضح خلال زيارته لمركز التدريب الاقليمى ان هذه البرامج تلعب دورا ً اساسيا فى الكشف عن القيادات الادارية المستقبلية ، كما انها تساعد على ملء الشواغر الوطيفية بافضل الكفاءات وتعمل على زيادة ثقة العاملين بمستقبل وظائفهم وتنمية روح التنافس والابداع بين العاملين

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