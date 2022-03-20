/686859/اهالى-طهطا-يتبرعون-بـ4-قطع-أراضي-لإقامة-مشروعات-حياة-كريمة-فى-سوهاج

أعلن عدد من أهالي محافظة سوهاج بالتبرع بعدد 4 قطع أراضى بقرية حاجر مشطا والشيخ جمعة ونجع الشقات بمجلس قروى الصفيحة غرب طهطا وسط فرحة المواطنين بهذه القرى ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج باستمرارا توفير الأراضى لتنفيذ مشروعات حياة كريمة لعدم وجود أملاك دولة فى بعض القرى .

دوت الخليج

فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، توجهت إلى مجلس قروى الصفيحة وسط فرحة الجميع بتبرع وهو المهندس أحمد عبدالاخر بمساحة فدان على قطعتين لإقامة مدرسة تعليم اساسى ومركز شباب بإسم المرحوم إبراهيم عبدالاخر لصالح قرية حاجر مشطا .

قطعة أرض 16 قيراط بنجع الشيخ جمعة لإقامة مدرسة

كما تبرع أحد المواطنين وهو العمدة الشحات بقطعة أرض 16 قيراط بنجع الشيخ جمعة لإقامة مدرسة ، كما تبرع كمال عزارى بقطعة أرض 14 قيراط بنجع الشقات لإقامة مدرسة أخرى وتمت أعمال الرفع المساحى في حضور المهندس عبداللاه من هيئة الابنية التعليمية ومن جانبها قدمت المدير العام فريدة سلام ، الشكر والتقدير للمواطنين المتبرعين بالاراضى لإقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تخدم المواطنين بهذه الأماكن ضمن مبادرة حياة كريمة .

فرحة عارمة من المواطنين بقرية حاجر مشطا ونجع الشقات

جاء ذلك بحضور المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا و السيد البحيرى رئيس قرية الصفيحة و أحمد حسن عبد الحفيظ سكرتير قرية والمهندس عبداللاه من هيئة الابنية التعليمية وسط فرحة عارمة من المواطنين بقرية حاجر مشطا ونجع الشقات ونجع الشيخ جمعة والقرى والنجوع المجاورة بمجلس قروى الصفيحة غرب طهطا