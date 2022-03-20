كارمن سليمان تتعرض للتنمر بسبب ملابسها

كشفت الفنان المصرية كارمن سليمان تفاصيل تعرضها للتنمر من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب ملابسها وهي في عمر أصغر مما عليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعرض الفنانة كارمن سليمان للتنمر.

كارمن سليمان ببرنامج B my guest

وقالت كارمن خلال حلولها ضيفة على برنامج B my guest، الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي على موقع يوتيوب: "كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كدة عادي".

كارمن سليمان تغني في أولى حفلات نجلها بالمدرسة

على الصعيد الآخر، شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها، عدة صور ومقاطع فيديو من أولى حفلات ابنها المدرسية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت في الصور برفقة زوجها وابنها وشقيقتها، وعلقت: “النهاردة كانت أول حفلة نحضرها لزين في المدرسة بتاعته.. ربنا يحميه ويفرحكوا بولادكوا يا رب”.

أحدث أغاني كارمن سليمان

طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع يوتيوب والتى تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

جاءت كلمات الأغنية كالتالي: عسى الفرقا مدام الله كتبها علينا خيره أبمسح آخر دموعي وابتسم على فرقاه صحيح إني خسرت اللي أبد ما عوضه غيره ولكن الجفا ظالم وأنا ظلم الجفا ما قواه جبرني العقل افهمها بعد كثرة معاذيره عذرته من كبر قدره من اقصى قلبي لين اقصاه وتعمدت الرحيل المر بكسر صعب تجبيره عزاي اني رغم بعده بعيش الحلو من ذكراه حنيني له يساورني إلى من جابته سيره وهو مشكلته ما هو اللي يمر فبالك فتنساه شعوري صعبة أوصافه ولكن سهل تفسيره تركته قبل يتركني قبل لا أحتاج وما ألقاه

عسى الفرقا مدام الله كتبها بيننا خيره أبمسح آخر دموعي وابتسم على فرقاه صحيح إني خسرت اللي أبد ما عوضه غيره ولكن الجفا ظالم وأنا ظلم الجفا ما اقواه

مدام الله كتبها بيننا خيره أبمسح آخر دموعي وابتسم على فرقاه