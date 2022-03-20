/686856/كواليس-أول-لقاء-جمع-ميسي-ضد-كريستيانو-رونالدو-قبل-مواجهة-الليلة-فى-غياب-الثنائي

يعتبر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اثنان من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث، إذ سيطر الثنائي على كرة القدم العالمية منذ ظهورهم لأول مرة وفازوا بـ12 جائزة للكرة الذهبية المذهلة بواقع 7 لميسي و5 لرونالدو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبينما كان يواصل ليونيل ميسي مسيرته الرائعة مع برشلونة، رحل إلي الدوري الفرنسي داخل صفوف باريس سان جيرمان، فيما فضل كريستيانو رونالدو الإنتقال إلى يوفنتوس في صيف 2018، وبعد ذلك ذهب إلي مانشستر يونايتد، ورغم أن الثنائي تقدموا في العمر، إلا أنه لا يوجد أى دليل على تراجع مستواهما، مما يعزز وضعهما في قائمة أساطر الكرة.

والجدير بالذكر أن أول لقاء جمع بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كان في عام 2008، كان كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم في ذلك الوقت، حيث كانت قدرات ميسي تعني أنه لا يقل عن البرتغالي على الرغم من كونه أصغر بثلاث سنوات.

تاريخ مواجهات الفريقين

يتفوق ريال مدريد بعدد الانتصارات في المباريات الرسمية برصيد 100 فوز ويعد برشلونة أكثر من فاز بالكلاسيكو في مجموع المباريات المباريات الرسمية والودية معًا برصيد 115 فوز مقابل 104 ريال مدريد اعتبارًا من آخر مباراة أجريت بينهما في 12 يناير 2022.

واستطاع الملكي في تحقيق الفوز في 54 مباراة على ملعبه سانتياجو برنابيو، بينما فا برشلونة على ملعبه في الكلاسيكو في 50 مباراة.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفريقين انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في القاء الماضي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.