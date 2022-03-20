/686854/تداول-28-سفينة-حاويات-وبضائع-عامة-بميناء-دمياط-خلال-24-ساعة

كشفالمركز الإعلامي لهئية ميناء دمياط، اليوم الاحد، عن تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، و2873 شاحنة خلال الــ 24 ساعة الماضية .

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42435 طنا تشمل 12894 طن فوسفات و20341 طن يوريا و9200 طن أسمنت، وأن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 32326 طنا تشمل 11650 طن قمح و1882 طن خشب زان و3554 طن زيت طعام و10655 طن فول صويا و3367 طن حديد و100 طن خردة و3072 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1118 طنا.

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 973 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بقدونس وبروكلى وبصل أخضر وخس وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وأعشاب وقطن وكراوية) وفواكه (برتقال وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من هونج كونج وألمانيا وسنغافورة وأمريكا وباكستان وبنجلاديش والصين والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا ..كما بلغ عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3118 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 110147 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106250 طنا، وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2569 طن قمح إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضى.

ميناء السخنة يستقبل السفينة BLANCO ACE بحمولة 1513 سيارة

وكان قد استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفينة نقل السيارات"BLANCO ACE "، بنمية الجنسية قادمة من جدة، وعلى متنها 1513 سيارة، حيث يبلغ طول السفينة 200 متر، بغاطس 8,2 متر، وهي من طراز RORO الرورو وتعتبر ثالث سفينة يستقبلها الميناء من هذا النوع.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان صادر صباح اليوم، أن السفينة تحمل 1513 سيارة سوزوكي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المناولة الخاصة بها خلال يومين، وذلك في إطار ماتقوم به موانئ دبي العالمية مشغل الأرصفة بالميناء من أعمال استقبال وتداول في الرصيف الجديد بالحوض الثاني، حيث تتم كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال هذا النوع لسفن نقل السيارات، من توفير سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين، والانتهاء من كافة الإجراءات الجمركية لخروج هذه الشحنة من السيارات .