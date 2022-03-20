/686849/وزيرة-التعاون-الدولي-وسفير-هولندا-بالقاهرة-يتسلمون-هدايا-مدرسة-أسيوط-الثانوية

تسلمت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسفير هولندا بالقاهرة عدد من الهدايا عبرة عن "سبح" كهدية تذكارية من مدرسة المتفوقين بأسيوط، جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الاحد مدرسة المتفوقين بمحافظة اسيوط. دوت الخليج

كما تفقدت الوزيرة والوفد المرافق لها معامل المدرسة، واستمعت لشرح الطلاب والطالبات، كما تفقدت فصول المدرسة واستمعت لفقرة أسئلة وإجابة لجزء من منهج اللغة العربية وإعراب الكلمات، كما استمعت لفقرة غنائية قدمها طلاب وطالبات المدرسة، بالإضافة إلى فقرة موسيقية عزفها الطلاب والطالبات، وفي نهاية الزيارة استمعت لشرح حول مدرسة المتفوقين من حيث نشأتها، وكيفية سير اليوم الدراسي، وكيفية اختيار المعلمين وماهي الأسس التي يتم بناء عليها اختيار المعلمين.

مدرسة المتفوقين بأسيوط ومعلميها وطلابها ومستواهم التعليمي

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بمدرسة المتفوقين بأسيوط ومعلميها وطلابها ومستواهم التعليمي، والتقطت بعض الصور مع الطلاب والمعلمين، موجهه لهم الشكر على حفاوة الاستقبال.