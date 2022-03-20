/686871/تداول-470-شاحنة-وأكثر-من-40-ألف-طن-بضائع-بموانئ-البحر-الأحمر

دوت الخليج

وأشار المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الصادرات شملت تداول 38507 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و222 شاحنة و10 سيارات ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 1677 طن بضائع عامة ومتنوعة و248 شاحنة و50 سيارة ملاكي.

تداول 470 شاحنة وأكثر من 40 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و49 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 60 شاحنة ودليلة بحمولة 96 شاحنة والسفينة أمينة بحمولة 37000 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، وغادرته السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 81 شاحنة بحمولة 1603 أطنان بضائع عامة و 74 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1507 أطنان بضائع عامة.

تداول 2963 طن بضائع و229 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وكان قد أكد المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، أمس، علي تداول ألفين و963 طن بضائع عامة ومتنوعة، 229 شاحنة و399 سيارة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المركز، أن حركة الصادرات شملت 1447 طن بضائع عامة ومتنوعة و68 شاحنة، فيما شملت حركة الواردات تداول 1516 طن بضائع عامة ومتنوعة و161 شاحنة و399 ملاكي.

وأكد أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "دليلة" بحمولة ٨٧ شاحنة و١٢ سيارة ملاكي، وشهد ميناء نويبع وصول ومغادرة السفينتين "سيناء" و"عمان" حيث تم استقبال ٧٤ شاحنة بحمولة ١٤٧٥ طن بضائع عامة و٤١ طن بضائع ترانزيت متوجهة إلى ليبيا وسيارة ملاكي وتصدير ٦٨ شاحنة بحمولة ١٤٤٧ طن بضائع عامة، فيما استقبل ميناء السويس السفينة "Nabiha Bride" قادمة من جدة بحمولة ٣٨٦ سيارة ملاكي.