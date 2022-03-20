/686860/الشكاوى-الحكومية-هدفنا-فى-الفترة-الحالية-تلبية-احتياجات-المواطن-المصرى

قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الدولة المصرية تضع منظومة الشكاوى والتفاعل معها فى إطار التواصل الفعال بين الحكومة والمواطنين، مؤكدا أن الحكومة المصرية تحرص فى الآونة الأخيرة على وجود تواصل وتفاعل مستمر بينها وبين المواطن المصرى.

دوت الخليج

جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لضبط الأسواق فى الفترة الحالية

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تتلقى الشكاوى من عدة مصادر مختلفة، مشيدا بتوجيهات دولة رئيس الوزراء برصد الشكاوى المختلفة الذى يتم تداولها على وسائل الإعلام والمواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف أنه يتم توجيه الشكاوى إلى الجهات المختصة من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة تضبط المنظومة بكافة الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن فريق المتابعة هو من يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بجميع الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل إستجابات ممكنة لصالح المواطنين.

ولفت إلى أن أهمية هذه المنظومة تزداد فى فترات الأزمات مثل الأزمة الحالية التى يشهدها العالم، مؤكدا على أن هذه المنظومة تعمل على مدار الساعة وتتفاعل بجدية مع الشكاوى، بالأضافة إلى الإجراءات السريعة التى تتخذها الأجهزة فى الفترة الحالية على أرض الواقع لتحقيق الإستجابات السريعة واللازمة من أجل ضبط الأسواق خلال هذه الفترة.

دور الشكاوى المقدمة من المواطنين فى ضبط الأسواق

وأضاف أن الحكومة المصرية تقوم بإطلاق حملات رقابية بشكل مستمر وفعال على الأسواق لمنع جشع التجار وضبط الأسواق، مؤكدا على دور الفعال الذى تلعبه الشكاوى المقدمة، لأنها ترشد الحكومة بأجهزتها المختلفة على بعض مناطق خلل، وبالتالى يتم إعادة توجيه الجهات المعنية على المستويات المختلفة للتعامل مع هذه المخالفات.

وأكد طارق الرفاعى، على أن المنظومةالشكاوى الحكومية الموحدة هى أحد أليات الحكومة لاستطلاع الواقع ومعرفة ما يدور على أرض الواقع، مضيفا أن أولوية الحكومة المصرية فى الفترة الحالية هى تلبية احتياجات المواطن المصرى.