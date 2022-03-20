/686841/مصر-تدين-استهداف-ميليشيا-الحوثي-لمنشآت-اقتصادية-ومدنية-سعودية

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم، بطائرات مٌسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

دوت الخليج

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت اقتصادية ومدنية سعودية

وأكدت مصر، أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في الشقيقة السعودية يُعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاكٍ صارخٍ لمباديء وقواعد القانون الدولي.

«أنت أقوى من المخدرات» تحصل على المركز الثالث فى مسابقة «دبي لينكس Dubai lynx» العالمية

وكان قد حصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق على المركز الثالث على المستوى الدولى في مسابقة "دبي لينكس Dubai lynx " العالمية ،والتى تعد من أهم الجوائز المرموقة عالميا وذلك عن الحملة التى أطلقها الصندوق فى شهر رمضان الماضى "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار " رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" وفازت الحملة بالميدالية البرونزية.

ويأتى الفوز بالجائزة الإبداعية في مهرجان "دبي لينكس Dubai lynx "العالمى لتعزيز الأعمال التي تقدمها المؤسسات ويزيد من تواجد اعمالها الإبداعية عالميًا وتم التكريم بحضور مجموعة من أبرز الخبراء والمبدعين في مجال الحملات الإعلامية ذات التأثير الإبداعي على مستوى الدولى ،حيث تم اختيار حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باعتبارها الحملات الإبداعية على المستوى الدولى مؤثرة لدى الشباب فى التوعية بأضرار المخدرات ،حيث شاهدها ما يقرب من 30 مليون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعىُ بجانب المشاهدة من خلال القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية.