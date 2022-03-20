تاريخ مواجهات الكلاسيكو بالأرقام.. من الأكثر فوزًا برشلونة أم الريال؟

/686838/تاريخ-مواجهات-الكلاسيكو-بالأرقام-من-الأكثر-فوزا-برشلونة-أم-الريال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، كلاسيكو الأرض، بين عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

يتفوق ريال مدريد بعدد الانتصارات في المباريات الرسمية برصيد 100 فوز ويعد برشلونة أكثر من فاز بالكلاسيكو في مجموع المباريات المباريات الرسمية والودية معًا برصيد 115 فوز مقابل 104 ريال مدريد اعتبارًا من آخر مباراة أجريت بينهما في 12 يناير 2022.

واستطاع الملكي في تحقيق الفوز في 54 مباراة على ملعبه سانتياجو برنابيو، بينما فا برشلونة على ملعبه في الكلاسيكو في 50 مباراة.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفريقين انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في القاء الماضي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وهددا مرمى مايوركا منذ بداية اللقاء عن طريق هجمات مختلفة من عدة لاعبين، في المقابل حاول لاعبوا ريال مايوركا أن يطبقوا الهجمات المرتدة ولكنهم فشلوا في تطبيقها بالشكل الأمثل.

وأفتتح فينسيوس جونيور الاهداف في الدقيقة 55، ثم عزز كريم بنزيما بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77، ويقتل بنزيما المباراة بتسجيل الهدف الثاني له والثالث للنادي الملكي في الدقيقة 82.