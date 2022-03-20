القوي العاملة : تعيين 4374 منهم 96 ”قادرون باختلاف” بالإسكندرية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4374 شاباً، منهم 96 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12129 راغب عمل منهم 235 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 381 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 374 منشأة، دوري ، وعمل 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 346 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي- إلي أن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكوى مرحلة من شهر يناير ، وتم بحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 81 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 558 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 205 محضراً ، وبحث 143 شكوى عمالية ، وعمل ندوتي توعية ، كما قامت باستخراج 2048 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1452 رخصة مزاولة الحرفة .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 54 ألفاً و 714 جنيها رعاية صحية لـ 105 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وتسجيل 155 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 15076 عاملا .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 74 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 21 أجنبياً ، وتلقي 36 طلب ترخيص لأول مرة ، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التدريب المهني فقد انتهت المديرية من دورتين تدريبيتن في وحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية لـ 20 متدرباً ومتدربة .