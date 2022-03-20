شكرى يبحث مع وزير الخارجية الباكستانى سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن

وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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