قطع الكهرباء عن 14 قرية فى كفر الشيخ.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى، اليوم الأحد، عن 14 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "مطوبس، دسوق، الرياض، بيلا، قلين، بلطيم، سيدى سالم، كفر الشيخ"، من الساعة التاسعة والربع صباحا، حتى الساعة الثالثة عصرا، لإجراء أعمال الصيانة.





وأضافت الغرفة أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى المرازقة بقلين، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرازقة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى البياض غرب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية البياض والطراوى، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الروضه بسيدى سالم، وتتأثر بالفصل قرية الروضه وتوابعها. وسيجرى فصل التيار الكهربائى عن مغذى وسط اللوجين ببلطيم، وتتأثر بالفصل أبو سلمان ومدخل النرجس، وفصل التيار الكهربائى عن البرانيه بمطوبس، وتتأثر بالفصل قمسيون شرق وأبو دونيا، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ك.ث سيدى غازى، وتتأثر بالفصل منشية الشرقية ومنشية الغربية، وجزء من سيدى غازى، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الدمايرة ببيلا. كما تتأثر بالفصل قرية الدمايرة وتوابعها، لفصل التيار الكهربائى عن مغذى القصابى بسيدى سالم، وتتأثر بالفصل البعثاوى والملاحة، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو مصطفى بالرياض، وتتأثر بالفصل قرية أبو مصطفى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الكوم الطويل ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكوم الطويل وتوابعها.

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