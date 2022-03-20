بـ 22 ألف جنيه شهريا.. القوى العاملة تبدأ قبول طلبات وظائف للممرضات بالكويت

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى دولة الكويت، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكدا أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.





وأوضح الوزير أنه يشترط فى المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر إلى الخارج. وأشار سعفان، إلى أن الطلبات تقدم للإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجارى، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، على ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري . وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

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