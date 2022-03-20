عاجل- مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثى لمنشآت اقتصادية ومدنية سعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، بأشد العبارات، مواصلة ميليشيا الحوثى هجماتها الإرهابية صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ما تسبب فى أضرار مادية فى بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.





وأكدت مصر، فى بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية فى السعودية الشقيقة يعد تصعيدا جسيما واستهدافا سافرا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار فى المنطقة، فضلا عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاك صارخ لمباديء وقواعد القانون الدولى. وأعادت مصر التأكيد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وعلى تضامنها ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير فى مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة.

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