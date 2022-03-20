تعيين 4374 منهم 96 «قادرون باختلاف» فى الإسكندرية

وقال الوزير إن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 374 منشأة، وعمل 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية، ما أسفر عن تحرير 346 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.
وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى، إلى أن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكوى مرحلة من شهر يناير ، وتم بحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 81 محضرا للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت مديرية القوى العاملة بالتفتيش على 558 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 205 محضرا، وبحث 143 شكوى عمالية، وعمل ندوتى توعية، كما قامت باستخراج 2048 شهادة قياس مستوى المهارة، و1452 رخصة مزاولة الحرفة .
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 54 ألفا و714 جنيها رعاية صحية لـ 105 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وتسجيل 155 عاملا جديدا على المنظومة ليصبح إجمالى المسجلين 15076 عاملا.
وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 74 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 21 أجنبيا، وتلقى 36 طلب ترخيص لأول مرة، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
أما فى مجال التدريب المهنى فقد انتهت المديرية من دورتين تدريبيتن فى وحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية لـ 20 متدربا ومتدربة.
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