عاجل- سامح شكرى يصل محطته الرابعة فى جولته الآسيوية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الشيخ طاهر أشرفى، مستشار رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الشرق الأوسط والحوار بين الأديان استقبل الوزير شكرى لدى وصوله.

ومن المقرر أن يشارك شكرى خلال الزيارة فى اجتماعات الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المقرر عقدها فى إسلام آباد بعد غد الثلاثاء.