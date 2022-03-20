/686834/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-نوتينجهام-فورست-القنوات-الناقلة

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي باراته اليوم الأحد، ضد نوتينجهام فورست، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست عبر قنوات "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وكشفت شبكة NBC الأمريكية عن الإصابة المبدئية لمحمد صلاح وهي شد في عضلة السمانة اليسري، وذهب له كلوب سريعاً عقب استبداله ليتأكد من سلامة اللاعب، ليؤكد له الفرعون المصري بأنه اُصيب بشد في عضلة السمانة.

نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف أمام برايتون في فوز ليفربول بثنائية، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول

‏وأصبح محمد صلاح سادس لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل +20 هدف خلال 4 مواسم مختلفة، سبقه كلاً من أجويرو وهنري وفان نسيتلروي وكين وشيرار.

حقق ليفربول الفوز على آرسنال بثنائية نظيفة دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين مؤجل من الجولة السابعة والعشرين، والتي شارك فيها صلاح في النصف الساعة الأخير من عمر اللقاء.

تصريحات يورجن كلوب عن إصابة محمد صلاح

وصرح كلوب في مؤتمر صحفي "محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد المباراة".

وواصل "علينا أن ننتظر ونرى".

وأردف "ترينت أليكساندر أرنولد ستمنعه الإصابة من المشاركة ضد نوتنجام فورست يوم الأحد، ولن يشارك مع إنجلترا أيضا".