مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة في مختلف اندية العالم، ومن أبرزها مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليسترسيتي ضد برينتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرباعة مساءً، عبر قنوات بي أن سبورت1.

يخوض فريق توتنهام ضد نظيره وست هام يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر سيتي ضد نظيره ساوثهامبتون في الساعة الخامسة مساء اليوم ،الأحد، على ملعب سانتا ماريا ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يخوض فريق ليفربول ضد نوتينجهام فورست، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجوضد ريال بيتيس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:15 مساءً.

يخوض إشبيلية ضد ريال سوسيداد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يخوض ريال مدريد ضد برشلونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

حقق شتوتجارت الفوز على نظيره أوجسبورج بنتيجة 3/2، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الألماني الممتاز.

وشارك عمر مرموش مع فريقه شتوتجارت وأستطاع أن يسجل هدف بشكل مميز، من ركلة ثابته سجلها على يمين الحارس بعد تصويبة متقنة في الدقيقة 79.

عمر مرموش يسجل

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعد تأخر شتوتجارت بنتيجة 2/1، ليقلب النتيجة ويحقق الفوز له بريمونتادا في الوقت الأخير من المباراة، وقدم مرموش أداء مميز مع فريقه قبل المواجهة الهامة لمنتخب مص مع السنغال في تصفيت كأس العالم.

وأحرز الأهداف لشتوتجارت كلاً من والديمال أنتون وتياجو توماس لاإضافة لعمر مرموش الذي سجل الهدف الثاني، بينما سجل لأوجسبورج كلاً من أندريه هان وميكانيل.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد شتوتجارت للنقطة رقم 26 في المركز الرابع عشر، بينما ظل أوجسبورج بنفس الرصيد بالمركز الخامس عشر.