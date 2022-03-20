التضامن تعلن اليوم أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية، المشكلة من ممثلى الجهات المعنية، حيث قامت كل لجنة فرعية بالمحافظة، بمراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح، للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة، وإرسالها للجنة العليا فى وزارة التضامن بالقاهرة، والتى بدورها تحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لهذا العام، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط.

واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا وغير القابل للتعلم.