أمير توفيق عن مفاوضات الأهلي مع بن شرقي: «أي لاعب نحتاجه فنياً سنتفاوض معه»

/686831/أمير-توفيق-عن-مفاوضات-الأهلي-مع-بن-شرقي-أي-لاعب-نحتاجه-فنيا-سنتفاوض-معه

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حول الفترة القادمة خلال الانتقالات الصيفية للقلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية على أون تايم سبورتس 2 ببرنامج "جمهور التالتة": " أليو ديانج لديه عروض من فرق أوروبية بشكل دائم لأنه هو لاعب رائع، فنحن تعاقدنا معه بمبلغ مش كبير من مولودية الجزائر، ثم تألق معنا بشكل كبير واصبح لاعب دولي في منتخبه".

وزاد: " الأن نتمسك بديانج ولا يوجد نية لبيعه، لأن الأهلي فريق كبير ويلعب دائماً على البطولات زمينفعش نبيع اللاعبين المميزين، ويهمنا استقرار الفريق".

وأكمل: " لو وصل عرض بمبلغ كبير لأي لاعب وهناك بديل في الفريق لا يقل عنه، وقتها يتم عرض الأمر على إدارة النادي ولجنة التخطيط، وهم من لهم الحق في الأول والأخير".

تصريحات أمير توفيق

وأردف: "علي معلول يريد البقاء داخل النادي الأهلي وجدد تعاقده معنا، وكان الاتفاق معه منذ فترة طويلة، وتم بشكل سهل".

وأشار: "محمد عبد المنعم عندما عاد لنا تم تعديل عقده في يناير ليتناسب مع مستواه، خاضة أن عندما خرج معار كان من صفوف الناشئين".

وعن تفاوض الأهلي مع بن شرقي قال: "أي لاعب الأهلي يحتاجه فنياً سنتفاوض معه حتى لو كان في الزمالك أو أي فريق".

ميدو: أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في أفريقيا

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول الفترة الأخيرة بالقلعة البيضاء والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": لو أنا مسئول في الزمالك كنت سأضع نتائج وإحصائيات الفريق بأفريقيا في غرف خلع الملابس".

وأضاف: "أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لأنه يمثل مصر وليس الأهلي فقط".

وزاد: " الزمالك لم يقدم المطلوب منه في دوري أبطال أفريقيا، وكان يجب أن يكون وضع الفريق مختلف ، ولا يصح أبداً أن يخرج الزمالك للعام الثاني بهذه الطريقة".

واردف: "أي حد ناوي يقطع في لاعيبة المنتخب أو اختيارات كيروش مش وقته، لازم كلنا نقف ورا الجهاز الفني وكيروش حتى مبارتين السنغال الفارقتين".