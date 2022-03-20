/686829/ألحانها-إهداء-من-أوكا-شحتة-كاريكا-يطرح-أغنية-ركبت-أنا-مكنة-على-يوتيوب

طرح أمس مطرب المهرجانات الشهير شحتة كاريكا أغنية جديدة له، بعنوان “ركبت أنا مكنة” على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعد التعاون الأول بين شحتة كاريكا وأوكا بعد انفصال فريق 8 % المكون منهم بالإضافة لـ أورتيجا.

دوت الخليج

أغنية ركبت أنا مكنة

ومن الجدير بالذكر، أن حرص أوكا على إهداء شحتة كاريكا لحن أغنيته الجديدة “ركبت أنا مكنة" وقام بتوزيعها دي چى ساسو.

والتي روج لها شحتة كاريكا شحتة كاريكا خلال الأسبوع الماضي، وذلك عن طريق الغناء في العديد من الملاهي الليلية ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من حضور حفلات شحتة كاريكا إلي جانب جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

حضور شحتة وأوكا عزاء والدة أورتيجا

وحرص شحتة كاريكا على تقديم واجب العزاء لصديقه أورتيجا، كما حرص أيضًا أوكا بالأمس على حضور العزاء الذي أقيم بأحد مساجد منطقة مصر الجديدة.

أغنية ركبت أنا مكنة لـ شحتة كاريكا

وأغنية ركبت أنا مكنة من كلمات إسو المجنون ،ألحان أوكا، توزشيع دى چى ساسو، والفيديو كليب من تصميم مودي سعيد وتصوير أحمد كوتي.

شائعات انفصال أوكا ومي كساب

ومن الجدير بالذكر، أن أعربت الفنانة مي كساب عن استيائها الفترة الماضية من الأنباء التي تم تداولها مؤخرا والتي أفادت بانفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، مشيرة إلى أنها تعتبر زوجها أهم جزء في حياتها.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “بطلو رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر، نقيب الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وتابعت كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقو الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلو علينا وجمهور ارقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.