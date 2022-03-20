/686582/حماة-الوطن يفتتح-الملتقى-الأول-لمحافظات جنوب-الصعيد-بنجع-حمادي

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، اليوم السبت، الملتقى الأول لآمانات محافظات سوهاج و قنا و الأقصر و البحر الاحمر، تحت رعاية اللواء الحسن على عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، و النائب ماجد طوبيا، المستشار السياسي للحزب، بمشاركة قرابة 1000 من قيادات حماة الوطن بمحافظات الصعيد.

دوت الخليج

الملتقى الاول شهد إفتتاح معرض المشغولات اليدوية المنظم من أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، قدم من خلاله الشباب و معروضاتهم الفنية و المشغولات ذات الجودة العالية، والتي لاقت استحسان الحضور.

حماة الوطن يفتتح الملتقى الأول لَمحافظات جنوب الصعيد بنجع حمادي

ومع انطلاق فعاليات الملتقى الأول لآمانات حزب حماة الوطن بمحافظات الصعيد، قال البرلماني ماجد طوبيا المستشار السياسي للحزب ، أن حماة الوطن استطاع خلال الفترة الماضية من تحقيق تلاحم حقيقي و ملموس بين جموع المواطنين، و تواجد ميداني غير مسبوق، شملت ثماره كل مناحي الحياة السياسية والإجتماعية والتنموية.

تسيير القوافل الطبية المتخصصة

و أكد اللواء الحسن على عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا ان الأمانة تمكنت في فترة وجيزة من تنفيذ أكثر من 200 فعالية متنوعة، شملت تسيير القوافل الطبية المتخصصة، و تنظيم المعارض، و الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، و الأنشطة الرياضية، وافتتاح عيادات حزب حماة الوطن التخصصية، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الخدمية والتنموية، و عقد البرامج التدريبية والندوات التثقيفية.

وأوضح أن أمانة المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ رؤية حماة الوطن الرامية لتفعيل العمل الميداني و التواجد الدائم بين المواطنين، و الاستجابة الفورية لمطالبهم والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتساقا مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

ونقل عباس، تحيات الفريق جلال الهريدي مؤسس حزب حماة الوطن، لكل قيادات و أعضاء الحزب بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر والبحر المشاركين في فعاليات الملتقى الأول، مضيفا أن قيادات الحزب بالأمانة المركزية تثمن الدور الرائد الذي تقوم به أمانات محافظات الصعيد على وجه العموم و آمانات المرأة والشباب على وجه الخصوص.

الدور الرائد الذي تقوم به أمانات محافظات الصعيد

ووجه الدكتور أحمد الديب ، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، التحية والتقدير لأمانة الحزب بمحافظة قنا على تنظيمها للملتقى الأول لآمانات جنوب الصعيد

وأشار الدكتور أحمد الديب ، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج إلى أن الملتقى يهدف إلى تحقيق الترابط والتلاحم بين أعضاء الحزب بمحافظات الجنوب وتنسيق العمل الحزبي من أجل تنفيذ رؤية حماة الوطن و استراتيجيته الرشيدة في العبور نحو الجمهورية الجديدة.

و قدم العمدة علاء راجح، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر والوفد المرافق له ورقة عمل تضمنت رؤية أمانته للنهوض بالعمل الحزبي وتفعيل المشاركة المجتمعية البناءة وتوسيع قاعدة الحزب الجماهيرية في كل المحافظات.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن السيد محمد الشناوي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة البحر الأحمر، أكد محمد همام أمين المجالس النيابية والمحلية بالبحر الأحمر على تقديره البالغ لأمانة محافظة قنا، باستضافتها لفعاليات الملتقى الأول لمحافظات الصعيد،

ولفت ر أن أمانتة نفذت العديد من الفعاليات الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تتسق مع رؤية حماة الوطن في خدمة الوطن والمواطنين.

وشهد ملتقى حزب حماة الوطن محاضرات نوعية قدمها الدكتور أحمد الصادق أمين التنظيم بمحافظة قنا، و اللواء خالد الشاذلي الأمين المساعد رئيس لجنة المصالحات، واللواء مصطفى خلف الأمين المساعد، بلورت رؤية حماة الوطن لتطوير العمل الحزبي بجنوب الصعيد.

وأطلق الملتقى الأول لآمانات حزب حماة الوطن لمحافظات سوهاج و قنا والأقصر والبحر الأحمر مبادرة "من أجل أولادنا نحافظ على مناخنا" والتي تهدف للمحافظة على المناخ، والمقرر تنفيذها في الأول من شهر ابريل المقبل، من خلال إقامة الندوات التثقيفية والإبلاغ عن المخالفات التي تؤثر في المناخ، و غلق المقالب العشوائية بالتعاون مع الإدارات المحلية، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمنع حرق المخلفات الزراعية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والحد من استخدام المصانع للمازوت.

وحضر الملتقى الأول لآمانات حزب حماة الوطن بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر، الذي نظمته أمانة محافظة قنا بقرية طوبيا السياحية، هشام الشريف، مستشار رئيس الحزب لشؤن الإعلام و المستشار حلمي على أمين الحزب بابوتشت، والمستشارة اماني ابو سحلي، أمين الحزب بفرشوط، والدكتور سمير عبد الغني، أمين التثقيف والتدريب،

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الفريق جلال الهريدي مؤسس وزعيم حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن