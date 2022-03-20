/686827/رضا-عبد-العال-أوباما-بياخد-12-مليون-وملهوش-لازمة-وأزاي-المثلوثي-مكمل-لحد-لوقتي

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول أزمة التجديدات الأخيرة بالقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": "أزاي المثلوثي مكمل في الزمالك لحد دلوقتي، أنا عندي أحمد عيد يلعب هيكون أحسن منو، على الأقل هيكون حاسس بالجماهير وعارف يعني أيه الزمالك".

وأضاف: " أوباما بياخد أزاي 12 مليون وملهوش لازمة في الزمالك، لو ناصر ماهر جيه الفريق هيبقى أفضل منه مليون مرة، وطارق حامد لا يستحق المبلغ الذي طلبه، دا قرب يدخل على الأربعين ".

وزاد: "عواد بياخد في الزمالك 16 مليون من الظلم أن أبو جبل ياخد 2 بس وهو الحارس الأساسي، وحقه أن يطلب تزويد عقده".

وأردف:" الأفضل كان يتم رفع عقد مصطفى فتحي وأبو جبل هي دي اللاعيبة اللي تستحق، بدل أوباما وأوناجم والمثلوثي ولاعيبة كتير ملهاش لازمة".

الزمالك ضد بترو أتليتكو

وشهدت المباراة انحصار للكرة في منتصف الملعب دون تكشيل خطورة على مرمي الفريقين خلال أحداث المباراة، وخرج نادي الزمالك بشكل رسمي من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى اللقاء الأخير أمام الوداد.

بدأ بترو أتلتيكو الأنجولي المباراة بالسيطرة على وسط الملعب والضغط على دفاعات الزمالك في محولة لتسجيل هدف مبكر، استغلال لعاملي الأرض والجمهور.

جاء أول ظهور هجومي للاعبي الزمالك برأسية من إمام عاشور الذي استقبل عرضية من ركلة حرة غير مباشرة من أحمد سيد زيزو نفذها جناح الزمالك بشكل جيد، إلا أن رأسية عاشور مرت بجوار القائم الأيمن لحارس بترو أتلتيكو.

فيريرا: هدفنا في الزمالك تحقيق جميع البطولات القادمة

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المشكلة اليوم كانت في إنهاء الهجمات، وهذا ما وضح للجميع، كنا نصل للمرمى ولكن يوجد مشكلة أمام المرمى سنقوم بحلها خلال الفترة القادمة".

تصريحات فيريرا

وأضاف: "هذه هي النتيجة في الاخير، وأشتغلت مع اللاعبين بعد الخسارة في الأسبوع الماضي، عملنا خلال أسبوع وحاولنا تطبيق ما تدربنا عليه ووصلنا لتنفيذ عدة تعليمات التي قُمت بتديب اللاعبين عليها".

وزاد: " في المباريات القادمة الفريق سيكون أقوى، لدينا هدف وهو تحقيق البطولات سنعمل عليه الفترة القادمة".

وأردف: "رسالتي للاعبين انه بعد الهزيمة من الوداد لعبنا لقاء اليوم، بجودة عالية أمام بترو اتليتكو وذلك يعطينا الامل في العودة بقوة خلال الفترة القادمة".

وأختتم قائلاً: "الأداء في مواجهة بترو أتليتكو مبشر ويمنحنا الثقة والطمأنينة، لأن لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في الفترة القادمة".