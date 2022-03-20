/686826/في-الكواليس-أسرة-مسلسل-المداح-2-تحتفل-بزواج-دنيا-عبد-العزيز-صور

احتفل فريق عمل مسلسل المداح 2 بزواج الفنانة دنيا عبد العزيز على طريقتهم الخاصة أثناء كواليس تصوير المسلسل، وذلك في حضور أبطاله وهم الفنان حمادة هلال والفنان خالد سرحان وعدد آخر من الفنانين.

دوت الخليج

احتفال أسرة المداح 2 بزواج دنيا عبد العزيز

وقد شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لأسرة عمل المسلسل من الكواليس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت قائلة: شكرا أسرة المداح على المفاجأة الحلوة دي، شكرا أخويا ابن الأصول حمادة هلال، شكرا استاذي وصديقي الغالي المخرج أحمد سمير فرج.

تفاصيل شخصية هبة مجدي في مسلسل المداح 2

ومن الجدير بالذكر، أن قالت هبة مجدي خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز : «يارب يبقى مفاجأة زي مانا حسيت وقريت في الورق، وشيفاه في التمثيل، وان شاءالله هيبقى احلى من الجزء الاول، لانه مختلف تماما عنه».

وتابعت هبة مجدي كاشفة عن تفاصيل شخصيتها: «بانرات المسلسل مغرقة الشوراع، وكلهم شاكين في نظرتي، وأنا شريرة في العمل، وفي أسباب كتيرة هي اللي مخلية الشخصية كدة، والناس مش هتعرف ليه هي عاملة كدة غير في آخر المسلسل».

هبة مجدي في مسلسل المداح 2

وأصبحت الفنانة هبة مجدي من بين أبطال مسلسل المداح في موسمه الثاني، بالمشاركة مع الفنان المتألق حمادة هلال، بعد اعتذار الفنانة نسرين طافش، التي شاركت في بطولة الموسم الأول، والتي أعلنت من خلال نشرها ذلك الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي.

مسلسل المداح 2

وكان قد أعلن الفنان حمادة هلال منذ، عرض مسلسل «المداح»، الموسم الثاني على قناة mbc مصر، والذي يعد استكمالا الجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.