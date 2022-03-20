/686825/ميدو-أنا-زملكاوي-ولكن-هساند-الأهلي-في-أفريقيا

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول الفترة الأخيرة بالقلعة البيضاء والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": لو أنا مسئول في الزمالك كنت سأضع نتائج وإحصائيات الفريق بأفريقيا في غرف خلع الملابس".

وأضاف: "أنا زملكاوي ولكن هساند الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لأنه يمثل مصر وليس الأهلي فقط".

وزاد: " الزمالك لم يقدم المطلوب منه في دوري أبطال أفريقيا، وكان يجب أن يكون وضع الفريق مختلف ، ولا يصح أبداً أن يخرج الزمالك للعام الثاني بهذه الطريقة".

واردف: "أي حد ناوي يقطع في لاعيبة المنتخب أو اختيارات كيروش مش وقته، لازم كلنا نقف ورا الجهاز الفني وكيروش حتى مبارتين السنغال الفارقتين".

4 لاعبين جدد بقائمة الفراعنة

-عمر جابر

-ياسر إبراهيم

-محمد مجدي أفشة

-نبيل عماد دونجا

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

فيريرا: هدفنا في الزمالك تحقيق جميع البطولات القادمة

تحدث جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عقب لقاء الزمالك أمام بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المشكلة اليوم كانت في إنهاء الهجمات، وهذا ما وضح للجميع، كنا نصل للمرمى ولكن يوجد مشكلة أمام المرمى سنقوم بحلها خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "هذه هي النتيجة في الاخير، وأشتغلت مع اللاعبين بعد الخسارة في الأسبوع الماضي، عملنا خلال أسبوع وحاولنا تطبيق ما تدربنا عليه ووصلنا لتنفيذ عدة تعليمات التي قُمت بتديب اللاعبين عليها".

وزاد: " في المباريات القادمة الفريق سيكون أقوى، لدينا هدف وهو تحقيق البطولات سنعمل عليه الفترة القادمة".

وأردف: "رسالتي للاعبين انه بعد الهزيمة من الوداد لعبنا لقاء اليوم، بجودة عالية أمام بترو اتليتكو وذلك يعطينا الامل في العودة بقوة خلال الفترة القادمة".

وأختتم قائلاً: "الأداء في مواجهة بترو أتليتكو مبشر ويمنحنا الثقة والطمأنينة، لأن لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في الفترة القادمة".