أخبار مصرية

انتهاء فعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن  وسط توافق على مبادرات مجتمعية لدعم المواطن لمواجهة غلاء الأسعار وقانون جديد للتصالح على مخالفات البناء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/72
  • 2/72
  • 3/72
  • 4/72
  • 5/72
  • 6/72
  • 7/72
  • 8/72
  • 9/72
  • 10/72
  • 11/72
  • 12/72
  • 13/72
  • 14/72
  • 15/72
  • 16/72
  • 17/72
  • 18/72
  • 19/72
  • 20/72
  • 21/72
  • 22/72
  • 23/72
  • 24/72
  • 25/72
  • 26/72
  • 27/72
  • 28/72
  • 29/72
  • 30/72
  • 31/72
  • 32/72
  • 33/72
  • 34/72
  • 35/72
  • 36/72
  • 37/72
  • 38/72
  • 39/72
  • 40/72
  • 41/72
  • 42/72
  • 43/72
  • 44/72
  • 45/72
  • 46/72
  • 47/72
  • 48/72
  • 49/72
  • 50/72
  • 51/72
  • 52/72
  • 53/72
  • 54/72
  • 55/72
  • 56/72
  • 57/72
  • 58/72
  • 59/72
  • 60/72
  • 61/72
  • 62/72
  • 63/72
  • 64/72
  • 65/72
  • 66/72
  • 67/72
  • 68/72
  • 69/72
  • 70/72
  • 71/72
  • 72/72

/686822/انتهاء-فعاليات-المنتدى-البرلمانى-لحزب-مستقبل-وطن -وسط-توافق-على-مبادرات-مجتمعية-لدعم-المواطن-لمواجهة-غلاء-الأسعار-وقانون-جديد-للتصالح-على-مخالفات-البناء

انتهت فعاليات  المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن والذى عقد بمدينة الغردقة، على مدار ثلاثة أيام حيث تضمنت مناقشاته آليات التواصل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وأيضا التدابير والإجراءات التى اتخذت لمواجهة التحديات وأيضا ندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت، حيث كان التنظيم على نفقة أعضاء الحزب مع تجمع الأحزاب والقوى السياسية والتوافق على عدد من المبادرات المجتمعية لدعم المواطن فى مواجهة غلاء الأسعار.

دوت الخليج

4511528f8a.jpg

 

 

المناقشات تضمنت أيضا الكشف عن تطبيق جديد من شأنه رقمنه طلبات الأعضاء فى ضوء التعاون بين الحكومة والنواب، وأيضا الكشف عن ملامح موازنة العام المالي الجديد مع الكشف عن إعداد قانون للتصالح بمخالفات البناء للتغلب على إشكاليات الفترة الماضية، وأيضا التنسيق بشأن مبادرة توعوية لدعم جهود الدولة المصرية فى تعميق ثقافة الرى الحديث

فعاليات المنتدى شهدت لتكريمات من إدارة المنتدى كانت للمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية والذى حضر نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، ود.أحمد كوجك، نائب عن وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع وزيرة الصناعة،ود.أحمد كمال، نائبا عن وزيرة التخطيط، حيث قامات إدارة المنتدى بتسليم درع التكريم لهم وقام بالتسليم النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن،الأمين العام.

40f01aa802.jpg

 

 

انتهاء فعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن  وسط توافق على مبادرات مجتمعية لدعم المواطن لمواجهة غلاء الأسعار وقانون جديد للتصالح على مخالفات البناء

كما شهدت فعاليات المنتدى مشاركة واسعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ بفعاليات ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذت لمواجهة التحديات، فيما ألقى النائب عمرو يونس  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلمة وأعقبها تكريم من جانب التنسيقية لممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد على جهوده فى المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن.

كما شهدت أيضا الفعاليات كلمات شكر وتقدير من جانب المهندس أشرف رشاد الشريف لكل الحضور وأيضا المنظمين والمشاركين من الأحزاب والقوى السياسية ودورهم الفعال فى إنجاح المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، حيث كان منهم حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى وأيضا حزب الوفد وحزب المؤتمر  وغيرها من الأحزاب الممثلة داخل البرلمان.

8b40114f46.jpg

 

 

وكان ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، قد حرص على دعوة الحضور بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن الثانى والذى عقد بميدنة الغردقة على قراءة الفاتحة على روح النواب الذين افتقدمهم البرلمان بغرفتيه خلال الفصل التشريعى الثانى بداية من النائب المرحوم كمال عامر  رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حتى النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية والخارجية بمجلس الشيوخ، حيث قام الحضور بقراءة الفاتحة على روحهم داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة.

انتهاء فعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن  وسط توافق على مبادرات مجتمعية لدعم المواطن لمواجهة غلاء الأسعار وقانون جديد للتصالح على مخالفات البناء

548b1fec6c.jpg

 

 

جاء ذلك بفعاليات اليوم الثالث للمنتدى بمشاركة وزراء الإسكان عاصم الجزار، والتخصطيط هالة السعيد، والصناعة نفين جامع، وممثلين من جميع الأحزاب المصرية ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ، حيث جاءات فى لافتة إنسانية من ممثل الأغلبية لقراءة الفاتحة على ما افتقدهم البرلمان بغرفتيه خلال الفصل التشريعى الثانى.

وشهد اليوم الثالث فعاليات ندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت حيث تحدث الوزراء عن جهود الجمهورية الجديدة والمساعى الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة تحديات الفترة الماضية، فيما كشف وزير الإسكان عن مشروع قانون جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء لمعالجة إشكاليات القانون السابق.

94469c849e.jpg

 

 

وشارك بالكلمات الافتتاحية للجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ،  والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب  الحرية.

وجاء اليوم الثالث بعدما شهدت الأيام الأولى والثانى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المالجالس النيابية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بالجلسة الافتتاحية حيث آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، وأيضا اليوم الثانى الخميس والذى شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية  أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

e91090b5f2.jpg

 

 

انتهاء فعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن  وسط توافق على مبادرات مجتمعية لدعم المواطن لمواجهة غلاء الأسعار وقانون جديد للتصالح على مخالفات البناء

الجزء الأول من اليوم الثانى كان بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى  استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة  مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم  لسد العجز، متطرقا إلى جهود  التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت  إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

274320b3f2.jpg

 

dc89af5a7e.jpg

 

 

ecf2f4cb4e.jpg

 

 

f29ff7ba64.jpg

 

 

23f5371ad4.jpg

 

 

e51769b17c.jpg

 

 

1c5eecdf33.jpg

 

 

ab9b67da14.jpg

 

 

3268598c56.jpg

 

 

883f808705.jpg

 

 

0b7733b4ef.jpg

 

 

31c5eaad64.jpg

 

 

2217f8143b.jpg

 

 

e5d3ddefcb.jpg

 

 

50d93575d7.jpg

 

 

44cf267c37.jpg

 

 

0d216c9206.jpg

 

 

cc7416aeff.jpg

 

 

0ff7567531.jpg

 

 

b29277f811.jpg

 

 

cd5693a913.jpg

 

 

178ac91b5f.jpg

 

 

6f55a15d02.jpg

 

 

82cbc9c6f8.jpg

 

 

76430d7446.jpg

 

 

ba7e17ef8f.jpg

 

 

d0034be149.jpg

 

 

9357385188.jpg

 

 

be4ecd5b84.jpg

 

 

a123ec092e.jpg

 

 

2cdad11c69.jpg

 

 

b7d0818b8c.jpg

 

 

0b9fb566db.jpg

 

 

19129e7bb9.jpg

 

 

c511ed6b30.jpg

 

 

d156695bf7.jpg

 

 

16b56ce826.jpg

 

 

1156f05c86.jpg

 

 

37100ed7ef.jpg

 

 

e221d7fc85.jpg

 

 

fd3e9f4c84.jpg

 

 

fdb2c76f46.jpg

 

 

5937fb2cd4.jpg

 

 

a469b37806.jpg

 

 

c536ce4646.jpg

 

 

ec9f1bd80a.jpg

 

 

2e5a1efa4a.jpg

 

 

2ba068bee4.jpg

 

 

8925cffa29.jpg

 

 

f43ceb6c9f.jpg

 

 

799c691efb.jpg

 

 

4f8d077c82.jpg

 

 

fe283b791a.jpg

 

 

ccffaf878e.jpg

 

 

39f864b7ca.jpg

 

 

79eb1dcc34.jpg

 

 

424703a3f9.jpg

 

 

b54be119b0.jpg

 

 

800d250087.jpg

 

 

9cb3714504.jpg

 

 

d87cce8453.jpg

 

 

c211b28555.jpg

 

 

ecdef38812.jpg

 

 

dbd90014dd.jpg

 

 

f12421debf.jpg

 

 

ff14de1f61.jpg

 

 

الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة  السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه  فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء فعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن  وسط توافق على مبادرات مجتمعية لدعم المواطن لمواجهة غلاء الأسعار وقانون جديد للتصالح على مخالفات البناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا