التموين: محدش هيقدر يتاجر فى جرام قمح خارج المنظومة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خليل، خلال مداخلة، مع برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن الوزارة تستعد لتوريد القمح من المزارعين بدءا من أول أبريل المقبل، وذلك بعد تقديم الحافز الإضافى لهم. وتابع: "محدش هايقدر يتاجر فى جرام قمح خارج المنظومة والدولى قدمت كافة الحوافز"، مؤكدا أن الدولة حريصة على أمن واستقرار غذاء المواطن المصرى وتوفير المخزون الاستراتيجى الآمن.

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