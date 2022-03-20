العلاج مجانا وبسرية.. تفاصيل إطلاق أول منصة إليكترونية للصحة النفسية

جدة - نرمين السيد - وأكدت سالى نوبى، فى حوارها ببرنامج مساء dmc، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، على قناة dmc، أن العلاج يكون بسرية تامة وبالمجان، مشيرة إلى أنه سجل على المنصة حتى الآن 10 آلاف شخص، وهناك 350 شخصا سجلوا جلسات علاجية بالفعل.

وأضافت، أن المنصة ستساعد على القضاء على الأعراض النفسية، كما أنها تقدم الخدمات العلاجية كإجراء جلسات مع المعالجين، وتقدم الخدمات التوعوية، ولا يمكن لأحد أن يستخدم حساب شخصى لآخر".

وتابعت: "إذا كان هناك مريض يعانى من مرض نفسى وبحاجة إلى علاج يتم إحالته إلى المؤسسات للعلاج".