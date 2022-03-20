جدة - نرمين السيد - وأكدت سالى نوبى، فى حوارها ببرنامج مساء dmc، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، على قناة dmc، أن العلاج يكون بسرية تامة وبالمجان، مشيرة إلى أنه سجل على المنصة حتى الآن 10 آلاف شخص، وهناك 350 شخصا سجلوا جلسات علاجية بالفعل.
وأضافت، أن المنصة ستساعد على القضاء على الأعراض النفسية، كما أنها تقدم الخدمات العلاجية كإجراء جلسات مع المعالجين، وتقدم الخدمات التوعوية، ولا يمكن لأحد أن يستخدم حساب شخصى لآخر".
وتابعت: "إذا كان هناك مريض يعانى من مرض نفسى وبحاجة إلى علاج يتم إحالته إلى المؤسسات للعلاج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العلاج مجانا وبسرية.. تفاصيل إطلاق أول منصة إليكترونية للصحة النفسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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