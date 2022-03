/686821/رقم-4-على-يوتيوب-ويجز-يدعم-قضايا-اللاجئين-بأغنية-بعودة-يا-بلادي

أغنية بعودة يا بلادي لـ ويجز

وتفاعل الجمهور المحب لويجز مع الأغنية بشكل كبير، حيث أنها لون مختلف على ويجز، ولكنه نجح بجدارة فيها، والدليل اقترابها من نصف مليون مشاهدة خلال 4 ساعات من طرحها، والتي تعتبر التريند الجديد بعد تريند أغنية «البخت» التي مازالت متصدرة التريند حتى الآن.

كلمات بعودة يا بلادي لـ ويجز

وجاءت كلمات الأغنية، كالآتي:

على قد ما إدتني الدنيا على قد ما راح اللي راح ساب فراغ وأشكي لنفسه في شي ضاع في شي ضاع

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

إن وقعت أقول أخ وما أقولش أغراب بتعادينا طخ طخ ونيشاني صواب حفرولي الفخ يا أشرار غدارة ما سونيش الدار غير بأمر الله بكرة تهون أجبر بالخاطر أمي ربتني مقاتل ما أمشيش في الباطل ما اخزنش كرهي في الباطل وعشاني يا ساحرة قابليني مرة وإدعيلي يا غالية، ما أشوطش على الفاضي

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

بنطمح وبنطمع بيبلو القدام بيحلو الجداد بتعتم ونلمع وما يفرحش فينا العدا جري الوحوش بيقصف العمر ولو على الحاجات بنشتري وتقدم ويحلو الجداد والأيام تتعاد ومشي الأيام نكبر وبتكبر الأحلام بنبص لقدام ولا عمري في ليلة نسيت القدام وإن شيلت الهم وإن يوم كسرك طول الحساب سيبها على الله كله على الله صاحبي على الله

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

أنا في ضهر ابو الصحاب سلبوا أوطانا أحلامنا أوطان حلمنا نبقى كبار وكبرنا فرسان إفرح يا عدينا بالصعب وقولت أخ وما قلتش اخ سايبنها على الله صاحبي تشاڤي وأنا مو صلاح يا بلادي يا بلادي بعودة يا بلادي من طينة يا بشر خدونا على الهادي

We Ballin’ حبيبي ماشاء الله Fakers keep failling ما شاء الله Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah