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7تكريمات لممثلى الحكومة بفعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب  مستقبل وطن..والتنسيقية تكرم ممثل الأغلبية

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محمود فايد 0 تبليغ

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/686818/7تكريمات-لممثلى-الحكومة-بفعاليات-المنتدى-البرلمانى-الثانى-لحزب- مستقبل-وطنوالتنسيقية-تكرم-ممثل-الأغلبية

شكر وتقدير من ممثل الأغلبية للأحزاب والقوى المشاركة والمنظمين

شهدت فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن والذى عقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة الغردقة 7تكريمات من ممثلى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، وذلك من جانب إدارة المنتدى حيث كانت مشاركاتهم ثرية فى المناقشات التى دارت حول آليات التواصل بين الحكومة والبرلمان بغرفتين، وأيضا التدابير والإجراءات التى اتخذت لمواجهة التحديات وأيضا ندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت.

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دوت الخليج

التكريمات من إدارة المنتدى كانت للمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية والذى حضر نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، ود.أحمد كوجك، نائب عن وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع وزيرة الصناعة،ود.أحمد كمال، نائبا عن وزيرة التخطيط، حيث قامات إدارة المنتدى بتسليم درع التكريم لهم وقام بالتسليم النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن،الأمين العام.

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7تكريمات لممثلى الحكومة بفعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب  مستقبل وطن..والتنسيقية تكرم ممثل الأغلبية

كما شهدت فعاليات المنتدى مشاركة واسعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ بفعاليات ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذت لمواجهة التحديات، فيما ألقى النائب عمرو يونس  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلمة وأعقبها تكريم من جانب التنسيقية لممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد على جهوده فى المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن.

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كما شهدت أيضا الفعاليات كلمات شكر وتقدير من جانب المهندس أشرف رشاد الشريف لكل الحضور وأيضا المنظمين والمشاركين من الأحزاب والقوى السياسية ودورهم الفعال فى إنجاح المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، حيث كان منهم حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى وأيضا حزب الوفد وحزب المؤتمر  وغيرها من الأحزاب الممثلة داخل البرلمان.

7تكريمات لممثلى الحكومة بفعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب  مستقبل وطن..والتنسيقية تكرم ممثل الأغلبية

 

 

وكان ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، قد حرص على دعوة الحضور بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن الثانى والذى عقد بميدنة الغردقة على قراءة الفاتحة على روح النواب الذين افتقدمهم البرلمان بغرفتيه خلال الفصل التشريعى الثانى بداية من النائب المرحوم كمال عامر  رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حتى النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية والخارجية بمجلس الشيوخ، حيث قام الحضور بقراءة الفاتحة على روحهم داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة.

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وشهد اليوم الثالث فعاليات ندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت حيث تحدث الوزراء عن جهود الجمهورية الجديدة والمساعى الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة تحديات الفترة الماضية، فيما كشف وزير الإسكان عن مشروع قانون جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء لمعالجة إشكاليات القانون السابق.

7تكريمات لممثلى الحكومة بفعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب  مستقبل وطن..والتنسيقية تكرم ممثل الأغلبية

وشارك بالكلمات الافتتاحية للجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ،  والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب  الحرية.

وجاء اليوم الثالث بعدما شهدت الأيام الأولى والثانى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المالجالس النيابية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بالجلسة الافتتاحية حيث آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، وأيضا اليوم الثانى الخميس والذى شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية  أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

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الجزء الأول من اليوم الثانى كان بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى  استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة  مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم  لسد العجز، متطرقا إلى جهود  التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت  إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

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الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة  السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه  فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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