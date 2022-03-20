التضامن: توفير فرص عمل للمتعافين من الإدمان وتقديم قروض لهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، عن جهود الصندوق فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" والتى أدت إلى تعافى كثير من مرضى الإدمان.





وأكد عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" حصلت على المركز الثالث من مسابقة دبى لينكس العالمية. وأوضح، أن سبب نجاح الحملة فى رحلتها الصغيرة، هى تجسيدها لرحلة الإدمان من البداية حتى النهاية، مؤكدا أنه فى رمضان الماضى حصلت على جائزة عالمية قيمة متعلقة بالجانب الإبداعى لتلك الحملة. وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم توفير فرص عمل للمتعافين من الإدمان أو تقديم قروض لهم ومساعدة تمكينهم اقتصاديا.

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