محافظ الغربية يفتتح ثالث معارض أهلا رمضان بطنطا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم تأثرا بالحرب الجارية.





جاء ذلك خلال افتتاح أحد معارض أهلا رمضان والمقام بمقر الغرفة التجارية أول شارع البحر بمدينة طنطا وذلك بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والدكتور صلاح الكمونى رئيس الغرفة التجارية بالغربية والمقدم فارس الأشوح مسئول اتصال المنطقة الشمالية العسكرية.

وقال رحمى إن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة بالإضافة إلى توافر منفذ بيع خاص بالمنطقة الشمالية العسكرية، وتحت إشراف مباحث التموين ومديرية التموين بالغربية.

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل، وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى رحمى حوار مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وخاصة فى ظل غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد.

ومن جانبهم أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

وأضاف أن محافظة الغربية أعلنت عن توفير 19 معرضا مؤقتا بجميع المراكز والمدن والأحياء إلى جانب المنافذ الدائمة والسيارات المتنقلة التى تجوب قرى ومدن المحافظة.