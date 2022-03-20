كوبونات التموين.. فكرة مبتكرة لتوزيع السلع على غير القادرين (فيديو)

واستطلع البرنامج رأى عدد من المواطنين فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة فى المبادرة، الذى أكد أحدهم أن الكرتونة التى تبيعها الوزارة تحتوى على عدة السلع حسب طلب المشترى، إلى جانب أنها أفضل فى توزيع السلع الغذائية على غير القادرين.
وفى وقت سابق، أشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن فكرة تلك الكوبونات جاءت للتسهيل على القادرين لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث فى شنط رمضان التى كانت توزع قبل طرح فكرة هذه الكوبونات بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية لتجارة اللحوم - شركة تسويق الأسماك).
وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العامين السابقين قد شهدا نجاحا كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية.
هذا وقد تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا حول وضع فئات الكوبونات من أحمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأفاد التقرير الوارد إلى الوزير أن فئات الكوبونات ( 20 – 50 – 100) جنيه، وأكد التقرير الوارد أنه لن يتم استبدال أى كوبون بنقود، وأن البون يتم استخدامه مرة واحدة فقط، وأن البيع متاح لأى مواطن وبأى كمية.
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