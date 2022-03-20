نشرة أخبار الفن: سينتيا خليفة تثير الجدل بحذف دعايا ديما عامر.. ويجز يدعم اللاجئين باغنية جديدة.. وهذه تفاصيل إساءة مسلسل خليجي للمرأة المصرية

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 19 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

سينتيا خليفة تثير الجدل بحذف دعايا ديما عامر

قامت الفنانة التونسية سينتيا خليفة، بحذف جميع الدعايا الخاصة بمسلسل «ديما عامر»، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، بشكل فاجأ الجمهور وأثار تساؤلات العديد حول السبب، ورجح البعض أن سبب حذف سينتيا خليفة الدعايا الخاصة لمسلسلها الرمضاني «ديما عامر»، يعود إلى اعتذارها عن العمل، والبعض الأخر أن السبب هو عدم ظهور مشاهدها في البرومو الأول للعمل، إذ جاء قرار الحذف من سينتيا خليفة بعد ساعات من طرح التيلر.

أغنية ويجز الجديدة بعودة يابلادي

طرح ويجز أغنية «بعودة يا بلادي» من فيلم كباتن الزعتري، وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات

«يوتيوب» والتي حققت مشاهدات عالية بمجرد طرحها، وتصدرت تريند يوتيوب رغم مرور 4 ساعات فقط على طرحه، وهي عمل جديد لويجز يدعم من خلاله اللاجئين.

هجوم الجمهور على المسلسل الخليجي «من شارع الهرم إلى»

دشن الجمهور حملة هجوم قوية على مسلسل «من شارع الهرم إلى»، بعد أن تبين من الإعلان الدعائي للعمل أنه يسلط الضوء على المرأة المصرية وأنها تتمثل في صورة راقصة، تحاول اختطاف الرجال الخلييجين من زوجاتهم، وجاءت تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر، على النحو الآتي: «الست المصرية مش رقاصة ولا عاهرة.. الست المصرية تاريخها أكبر وأهم»، «مسلسل من شارع الهرم إلى، عبارة عن واحدة مصرية بتشتغل رقاصة وبتجري ورا الرجالة الكويتيين؛ طبعًا ترسيخ فكرة أن المصريات رقاصات وبيجروا ورا الفلوس».

أول تعليق من أحمد سعد على فيديو أغنية سيرينا يادنيا

تحدث الفنان أحمد سعد عن أزمة رقصه على أغنيته الجديدة «سيرينا يادنيا»، الذي أثارت الجدل في الأيام الماضية، إذ أن رواد السوشيال ميديا سرعان ما تداولوا الفيديو عبر صفحاتهم المختلفة ساخرين من الفنان أحمد سعد، فقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، عبر برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة mbc مصر: «علاقتي بالسوشيال ميديا علاقة مشاهد، مش محترف، بس بحب اللي ناس بتعمله، وجربت أعمل فيديو من زي الناس اللي بترقص على أغانيها، والفيديو بعد 5 دقائق كان عمل مليون مشاهدة، فملحقتش أحذفه، وانتظروني مدرب رقصات للصم والبكم».

وتابع: «أنا بشكر كل الجمهور، أنا ضحكت كتير جدا، ويصحى من النوم أشوف إبداعات، والراقصة بتاعتي كانت مجهود شخصي، ودي أول مرة ليا مصمم رقص صمم بكم ولو حد عايز مني حاجة يكلمني».

حقيقة وفاة انطون كرباج

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بوفاة الفنان اللبناني الكبير أنطوان كرباج، دون التصريح بأي تفاصيل خاصة بالوفاة، ولكن خرج نجله لينفي تلك الأنباء من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: أعلنت وسائل إعلام لبنانية منذ 15 دقيقة وفاة أنطوان كرباج، هذه شائعة قبيحة، والدي بخير وتحدثت معه منذ قليل، من المحزن أن ينشر الإعلام اللبناني الأخبار دون إعادة فحصها أولًا، والله عيب.