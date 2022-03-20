/686823/قانون-تصالح-جديدولافتة-إنسانية-من-الأغلبية-النيابية-ماذا-حدث-فى-ختام-المنتدى-البرلمانى-لحزب-مستقبل-وطن

انتهت فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن والذى عقد بمدينة الغردقة، على مدار ثلاثة أيام حيث تضمنت مناقشاته آليات التواصل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وأيضا التدابير والإجراءات التى اتخذت لمواجهة التحديات وأيضا ندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت، حيث كان التنظيم على نفقة أعضاء الحزب مع تجمع الأحزاب والقوى السياسية والتوافق على عدد من المبادرات المجتمعية لدعم المواطن فى مواجهة غلاء الأسعار.

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المناقشات تضمنت أيضا الكشف عن تطبيق جديد من شأنه رقمنه طلبات الأعضاء فى ضوء التعاون بين الحكومة والنواب، وأيضا الكشف عن ملامح موازنة العام المالي الجديد مع الكشف عن إعداد قانون للتصالح بمخالفات البناء للتغلب على إشكاليات الفترة الماضية، وأيضا التنسيق بشأن مبادرة توعوية لدعم جهود الدولة المصرية فى تعميق ثقافة الرى الحديث.

فعاليات المنتدى شهدت لتكريمات من إدارة المنتدى كانت للمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية والذى حضر نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، ود.أحمد كوجك، نائب عن وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع وزيرة الصناعة،ود.أحمد كمال، نائبا عن وزيرة التخطيط، حيث قامات إدارة المنتدى بتسليم درع التكريم لهم وقام بالتسليم النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن،الأمين العام.

"قانون تصالح جديد..ولافتة إنسانية من الأغلبية النيابية "..ماذا حدث فى ختام المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن؟

كما شهدت فعاليات المنتدى مشاركة واسعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ بفعاليات ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذت لمواجهة التحديات، فيما ألقى النائب عمرو يونس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلمة وأعقبها تكريم من جانب التنسيقية لممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد على جهوده فى المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن.

كما شهدت أيضا الفعاليات كلمات شكر وتقدير من جانب المهندس أشرف رشاد الشريف لكل الحضور وأيضا المنظمين والمشاركين من الأحزاب والقوى السياسية ودورهم الفعال فى إنجاح المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، حيث كان منهم حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى وأيضا حزب الوفد وحزب المؤتمر وغيرها من الأحزاب الممثلة داخل البرلمان.

وكان ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، قد حرص على دعوة الحضور بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن الثانى والذى عقد بميدنة الغردقة على قراءة الفاتحة على روح النواب الذين افتقدمهم البرلمان بغرفتيه خلال الفصل التشريعى الثانى بداية من النائب المرحوم كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حتى النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية والخارجية بمجلس الشيوخ، حيث قام الحضور بقراءة الفاتحة على روحهم داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة.

"قانون تصالح جديد..ولافتة إنسانية من الأغلبية النيابية "..ماذا حدث فى ختام المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن؟

جاء ذلك بفعاليات اليوم الثالث للمنتدى بمشاركة وزراء الإسكان عاصم الجزار، والتخصطيط هالة السعيد، والصناعة نفين جامع، وممثلين من جميع الأحزاب المصرية ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ، حيث جاءات فى لافتة إنسانية من ممثل الأغلبية لقراءة الفاتحة على ما افتقدهم البرلمان بغرفتيه خلال الفصل التشريعى الثانى.

وشهد اليوم الثالث فعاليات ندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت حيث تحدث الوزراء عن جهود الجمهورية الجديدة والمساعى الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة تحديات الفترة الماضية، فيما كشف وزير الإسكان عن مشروع قانون جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء لمعالجة إشكاليات القانون السابق.

وشارك بالكلمات الافتتاحية للجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ، والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية.

قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء

بكلمته أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.

وأشار الجزار، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه "مخله بالشرف"جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان، وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت و المشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات ". فيما تطرق لجهود التنمية والعمران بمختلف المحافظات والتأكيد على أن عمارات ماسبيرو لأبناء المنطقة وليس لآخريين.

وزيرة الصناعة والجمهورية الجديدة

خلال مشاركة وزيرة الصناعة نفين جامع بفعاليات المنتدى استعرضت جهود الحكومة لتنمية قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية وتحقيق مؤشرات إيجابية في الانتاج والتصدير، وأكدت على أن تطوير قطاع الصناعة على رأس اولويات القيادة السياسية والحكومة .. ونستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز صناعى واعد على المستويين الاقليمى والدولى، والتأكيد أيضا على اطلاق حملة توعية بمزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى منظومة الاقتصاد القومى.

دعم جهود التنمية

خلال مناقشات الأعضاء قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من المبادرات الرئاسية التى كان بها دور كبير فى تحسين وجه الحياة والخدمة للمواطن المصرى،وأضاف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب، أن المنتدى البرلمانى الثانى يهدف إلى أن البرلمان بغرفتيه مع الحكومة يدا واحدة.

قال النائب محمد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن اختيار موضوعات المنتدى تعكس مزيد من الأهمية ليعبر عن تعميق مفهوم الاصطفاف واجتياز التحديات والمعارك الاقتصادية، مما يفرض على الأحزاب السياسية الاصطفاف خلف الدولة المصرية مسئولية العمل لاستشعار نبض الشارع المصرى، مؤكدا أن مشروع مبادرة "حياة كريمة" يعد الأعظم فى تاريخ مصر الحديثة.

تكريم التنسيقية لممثل الأغلبية

وشهدت الجلسة الختامية تكريم من نواب التنسيقية للنائب أشرف رشاد، حيث قام بتسليم التكريم النائب عمرو يونس، فيما حرصت إدارة المنتدى على دعوة الحضور لقراءة الفاتحة على روح نواب البرلمان الذين وافتهم المنية بالفصل التشريعى الثانى، بينما قام ممثل الأغلبية بتكريم الحضور من ممثلى الحكومة.

وجاء اليوم الثالث بعدما شهدت الأيام الأولى والثانى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المالجالس النيابية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بالجلسة الافتتاحية حيث آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، وأيضا اليوم الثانى الخميس والذى شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

الجزء الأول من اليوم الثانى كان بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم لسد العجز، متطرقا إلى جهود التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.